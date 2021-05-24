Turizm hareketliliği çanta ve valiz satıcıların yüzünü güldürüyor

Ramazan Bayramını da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın ardından yeniden başlanan turizm ve seyahat hareketliği, çanta ve valiz satıcıların yüzünü güldürüyor.

Ramazan Bayramını da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın ardından yeniden başlanan turizm ve seyahat hareketliği, çanta ve valiz satıcıların yüzünü güldürüyor.

Son yaklaşık 1 buçuk yıldır ülke genelinde aralıkla devam eden kısmen ve tam kapanma nedeniyle turizm hareketliği durma noktasına gelmiştir. Zaman zaman yurt dışı ve yurt içi seyahatlere da getirilen kısıtlamalar dolaysıyla, valiz ve çanta sektörüne olan insanların ilgisi azalmıştı. Ancak Ramazan Bayramı ile beraber geçirilen 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından hem turizm hem de normal seyahatler başladı. Bu durum ise uzun zamandır ilgisiz kalan çanta ve valiz sektörünü canlandırdı. Tam kapanmadan sonra dükkanlarını açan işletmeciler, ilk günlerdeki hareketlikten yola çıkarak artık yeni kısıtlamalar olmaması halinde iyi bir sezon geçireceği belirtiyor.

"Şimdilik iyi ve iyi gidecek gibi duruyor"

Eskişehir'de yıllardır sektörde bulunarak hizmet sunan Ekrem Hancı, tam kapanmanın ardından açılınca piyasada görülen hareketliğini anlattı. Çantacı Ekrem Hancı, "17 günlük kapanmanın sonunda valiz satışlarına biraz hızlılık var. Diğer günlere göre bugün biraz artış var. İnsanlar yazın bir yerde kalıyor, kışın başka yerde kalıyor. Daha sonra tatillere gidiyor. Bunlar birbirine bağlıdır. Bunlar satışlarımızı hızlandırıyor. Ama tabi ki umrelerin açılması, okulların, üniversitelerin açılması bizim işlerin ana kaynağıdır. O yüzden turizm çok hızlı da olsa umreler açılmadığı sürede, yurt dışından geliş gidişler açılmadığı sürece bizim işler tam anlamıyla başlamış değil. Tam kapanmadan sonraki açılış bize umut veriyor tabi, ama bunu görmemiz için 10 günü beklememiz gerekiyor. Şimdilik iyi ve iyi gidecek gibi duruyor" diye konuştu.

Eskişehir Yunus Emre Halk Çarşısında bulunan ve yaklaşık 35 yıldır valiz ve çanta sektöründe olan Adem Onan, yeni hareketliği hakkında, "Bu 17 gün kapanma işlerimizi çok etkiledi, zararımız çok oldu. Bugün biraz hareketlilik var, elhamdülillah. Turizm sezonu açıldığı için iş yapabileceğimiz için umutluyuz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı