Turgutluspor gurbetçi Özgür'le anlaştı
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Turgutluspor gurbetçi Özgür'le anlaştı

Turgutluspor gurbetçi Özgür'le anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, gurbetçi stoper Özgür Özdemir'le anlaştı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, gurbetçi stoper Özgür Özdemir'le anlaştı. Geçen sezon Almanya 4'üncü Lig takımı Sonnenhof Grossaspach takımında forma giyen 26 yaşındaki savunmacı 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenen Başkan Taner Kestaneci de katıldı. 

Büyük bir camiaya geldiğini söyleyen Özgür, "Burada olduğum için heyecanlıyım. İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı bir sezon olur" dedi.

Başkan Kestaneci, "Özgür Özdemir tecrübeli bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Heyecanını görebiliyorum. Özgür kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.Frankfurt altyapısında yetişip Nürnberg, Kaiserslautern, Avusturya'da SV Ried formaları giyen Özgür, ülkemizde Adanaspor'da top koşturmuştu.

 


Turgutluspor gurbetçi Özgür'le anlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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