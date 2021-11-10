Turgutluspor'da eski yöneticilerden suç duyurusu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'un eski yöneticileri Fahrettin Solmaz ve Hasan Hüseyin Coşkun, son günlerde çok sayıda kişinin kulüp üyeliğinden çıkarıldığı iddiaları sonrası 24 Kasım'da yapılacağı açıklanan kongreye ihtiyati tedbir kararı konulması ve yönetime kayyum atanması için Avukat Burçin Ayarcı aracılığıyla Turgutlu Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne başvurdu. Üyeliği iptal edilen çok sayıda kişinin daha kongreye ihtiyati tedbir kararı konulması istemiyle mahkemeye başvuracağı öğrenildi. Davacılar Fahrettin Solmaz ve Hasan Hüseyin Coşkun, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dernekten üyelikten çıkma kararlarının iptaline, 24 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısının tedbiren durdurularak derneğe kayyum atanmasına, kanuna aykırı olarak topluca Manisa il, ilçe ve mahallelerinden yapılan topluca üyeliklerin iptali ile usulsüz iptal edilen dernek üyeliklerinin iadesinden sonra oluşturulacak yeni dernek üyelik listesi ile yeni genel kurul toplanma kararının kayyum tarafından belirlenmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Bu hususta hazırladığımız dilekçemizi avukatımızla birlikte Turgutlu Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne sunduk."