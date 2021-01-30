Turgutluspor'a Beşiktaş ve Başakşehir'den transfer

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Turgutluspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar Beşiktaş'tan Ümit Milli Takım'da da forma giyen savunma oyuncusu Erdoğan Kaya ile Medipol Başakşehir'den U-19 Milli Takım oyuncusu santrfor Muhammet Arslantaş'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Irlamaz Tesislerindeki törende Erdoğan Kaya ve Muhammet Arslantaş kendilerini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı yapan imzayı attı. Genç oyuncular Turgutluspor'un başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı