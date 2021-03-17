Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
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Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu

17.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:08
Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Turgutlu MASKİ Koordinatörü Ramazan Hakan Ulak ve AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş ile bir araya gelerek Turgutlu'daki...

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Turgutlu MASKİ Koordinatörü Ramazan Hakan Ulak ve AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş ile bir araya gelerek Turgutlu'daki spor tesislerinde yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile birlikte ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Turgutlu MASKİ Koordinatörü Ramazan Hakan Ulak'ı makamında konuk etti. Yapılan görüşmede Nurgül Fidan Spor Salonunda yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Çetin Akın görüşme sonunda Manisa Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk'e Turgutluspor forması hediye etti.

Başkan Çetin Akın makamındaki görüşmenin ardından AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş ile bir araya gelerek Manisa Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile birlikte Nurgül Fidan Spor Salonu, Irlamaz Spor Tesisi, İstasyonaltı Spor Tesisi, Atatepe Spor Tesisini gezdi. Spor tesislerinde gereken çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Spor tesislerindeki incelemeleri hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, "Vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları Nurgül Fidan Spor Salonu, Irlamaz Spor Tesisi, İstasyonaltı Spor Tesisi, Atatepe Spor Tesisinde yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşme ve incelemelerimizi gerçekleştirdik. Turgutlu'muza hizmet etme noktasında dayanışma içerisinde hareket ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu
Turgutlulu başkanlar spor gündemiyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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