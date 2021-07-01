Turgutlu Belediyespor şampiyon hocaya emanet

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Fenerbahçe ve Beşiktaş Altyapısında Türkiye Şampiyonlukları bulunan Deniz Olgun getirildi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Fenerbahçe ve Beşiktaş Altyapısında Türkiye Şampiyonlukları bulunan Deniz Olgun getirildi. Olgun'u Turgutlu Belediyesporlu yapan imza Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'ın makamında atıldı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi finallerini averajla 3. sırada tamamlayan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımında başantrenörlük görevi için Deniz Olgun ile anlaşıldı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın makamında düzenlenen imza töreninde Deniz Olgun 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

2005-2009 yılları arasında Fenerbahçe Altyapısında çalışan Deniz Olgun, Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2009-2013 yılları arasında DSİ'de çalışan Olgun Türkiye 3'üncülüğü ve Türkiye 5'inciliği elde etti. 2013- ve 2018 yılları arasında Beşiktaş altyapısında çalışan Deniz Olgun Yıldız Kızlar'da Türkiye şampiyonluğu elde etti. Aynı yaş grubuyla Genç kız takımında da şampiyonluk yaşayan Deniz Olgun milli takımlarda da görev aldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz: "Ankara'daki final gruplarından istediğimizi alamamıştık. Ancak umudumuzu kaybetmedik. Hala TKBL için davet edileceğimizi düşünüyoruz ve çalışmalarımızı bu çerçevede yürütüyoruz. Genç ve başarıya aç bir antrenör arayışımız vardı. Deniz Hocamızla karşılıklı konuştuk ve projelerimizi, istediklerimizi anlattık. Kendisinin düşünceleri de bizimle çok uyumluydu. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca kadın olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Takımımızın kuruluş amacı kadını hayatın her alanında desteklemekti. Bu yüzden kadın bir antrenörle çalışacak olmamızın bizim için anlamı daha büyük. Hem camiamıza hem de hocamıza hayırlı olsun. Başarılı bir sezon diliyorum." dedi.

Çok heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Turgutlu Belediyespor'un yeni başantrenörü Deniz Olgun: "Turgutlu Belediyesi henüz 2 yıldır faaliyetlerine devam eden bir kulüp olmasına rağmen kısa sürede tüm basketbol camiasının tanıdığı, bildiği, takip ettiği bir takım haline geldi. Özellikle verdikleri sosyal mesajlar ile camianın dikkatini çekti. Hem Fırat Başkanımız hem yöneticilerimiz çok sıcak karşıladı. Gerçekten bir aile ortamı var. Benim de en çok istediğim şeylerden bir tanesiydi. Böyle bir camiada olduğum için çok mutluyum. Hem kulübümüze hem de bana hayırlısı olsun. İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atacağız." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı