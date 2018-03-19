Tur Teknelerinde Nevruz Sevinci
MUĞLA (AA) – Nevruz tatilinde Marmaris'e gelen İranlı turistler, tur teknelerini hareketlendirdi.
MUĞLA (AA) – Nevruz tatilinde Marmaris'e gelen İranlı turistler, tur teknelerini hareketlendirdi.
Daha çok İranlı turistlerle dolan tur tekneleri, akşam saatlerinde Marmaris Yat Limanı'na yanaştı.
Tur teknelerinden birinin kaptanı olan Ali Berk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılının ilk turunu gerçekleştirdiklerini söyledi.
Berk, "300'e yakın misafirimiz vardı. Cennet adasında yüzdük. Fosforlu mağaramızı gösterdik. Kumluk koyumuzda yemek molası verdik. Turunç koyumuzda yüzdük. Köy gezisi yaptılar. İçmeler'den oteller bölgesinden limanımıza döndük." dedi.
Limana girerken 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle marş çaldıklarını belirten Berk, İranlı misafirlerin Marmaris'i çok sevdiklerini belirterek, 2018'den umutlu olduklarını, sezonun ilçelerine hayırlı olmasını diledi.