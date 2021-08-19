Tüpraş, İTÜ ve ODTÜ'deki veri analitiği merkezleriyle operasyonlarına katma değer sağlıyor

Tüpraş, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te bulunan Veri Analitiği Merkezleri ile veriden değer yaratmaya yönelik yatırımlarını pekiştirerek rafineri operasyonlarını destekliyor.

Tüpraş, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te bulunan Veri Analitiği Merkezleri ile veriden değer yaratmaya yönelik yatırımlarını pekiştirerek rafineri operasyonlarını destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, dijital dönüşüm yolculuğu kapsamında gerçekleştirdiği yenilikçi ve öncü çalışmalarına devam ederken mevcut projelerini geliştirmeyi de sürdürüyor.

Veriden değer yaratmaya yönelik yatırımlarını güçlendiren şirket, İTÜ, ODTÜ, İTÜ ARI Teknokent ve ODTÜ Teknokent ile gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde çalışmalarını dış kaynaklarla entegre bir hale ve sürdürülebilir bir boyuta taşıyor.

Tüpraş, her iki teknokentte yer alan Veri Analitiği Merkezleri'nde görevli dijital veriyi anlamlandırıp yorumlayan 'Veri Bilimciler' ile verinin etkin kullanımına olanak sağlıyor. Büyük veri altyapısının ve veri analitiği projelerinin yönetildiği Veri Analitiği Merkezleri'nde, veriden değer yaratma kültürünün ve becerisinin olgunlaştırılması ve kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Uzman veri bilimciler, "Analitik Tüpraş" programı kapsamında her departmanda "Sivil Veri Bilimci" tabir edilen öncü iş uygulama ekipleri yetiştirmeye destek vererek veriyi demokratikleştirmede de önemli bir rol oynuyorlar. Aynı zamanda, Tüpraş'ın rafineri sahalarındaki çalışmaların desteklenmesi ve planlanması, üretim ve proses güvenliği konularında olası risklerin en aza indirilmesi öncelikleri de başarıyla yürütülüyor.

Tüpraş'ın rafinerilerinde, her gün 150 bin sensörden yaklaşık 650 milyon satır veri işleniyor ve şirketin büyük veri altyapısında işlenerek sürdürülebilir katma değere dönüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, veri analitiği çalışmaları kapsamında rafineri çalışanlarının ihtiyaçlarını ve problemlerini anlamak amacıyla uzun saha görüşmeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yetkin kaynaklara erişimle üniversite ve start-up'lara yakın olabilmek amacıyla ODTÜ ve İTÜ'de kurdukları veri analitiği merkezlerinde görevli doktora veya yüksek lisans öğrencilerinden oluşan veri bilimci ekiplerinin birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Korkmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İTÜ ve ODTÜ ile enerji sektöründeki çalışmalarımızı, dünyanın önde gelen şirketlerinin gündeminde önemli yer tutan ve tüm sektörleri derinden etkileyen dijital dönüşüm alanına taşıyarak iş birliğimizi daha da güçlendirdik. Bu kapsamda, iş yaşamını değiştirecek dijital dönüşüm uygulamalarından üretim süreçlerimizi etkileyen Endüstri 4.0 yaklaşımına kadar, geniş bir yelpazede teknoloji projeleri yürütüyoruz. Veri analitiği merkezlerimizde faaliyet alanlarımıza yönelik, ilgili öğretim üyeleri ile üniversite- sanayi iş birliğiyle ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, İTÜ ve ODTÜ'de ilgili bölümlerle teknokent ekosisteminde ortak projeler yürütmeyi, eğitim programları ve etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz. Girişimcilere yönelik start-up programları geliştirmek veya mevcut programlara dahil olmak, araştırma faaliyetlerimizi destekleyecek nitelikli insan kaynağına erişim desteği almak ve sektörel Teknokent Kuluçka Merkezi ve benzeri yapılar oluşturmaya yönelik iş birlikleri oluşturmak da planlarımız arasında yer alıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu