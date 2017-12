Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ve Tunus arasındaki kazan-kazan şeklindeki yatırım imkanlarına işaret ederek, "Karşılıklı yatırım ve ticaretin, ülkelerimizin refahını artıracağına, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayan Afrika ziyareti kapsamında düzenlenen "Tunus-Türkiye Yatırım ve İş Forumu" nda konuşan Büyükekşi, Türk ve Tunuslu iş dünyası temsilcilerinin önündeki potansiyel iş birliğine işaret etti.



Büyükekşi, kazan-kazan yaklaşımı ile yatırım fırsatlarını değerlendiren Türk ve Tunuslu girişimcilerin önünde çok sayıda fırsat olduğunu belirterek, "İlave gümrük vergisi konusunda henüz bir ilerleme görmüyoruz. İnşallah bu konuda bir değişiklik olacağını ümit ediyoruz. Karşılıklı yatırım ve ticaretin, ülkelerimizin refahını artıracağına, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz." diye konuştu.



Tunus'un Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığını vurgulayan Büyükekşi, Türkiye'nin Tunus'a tekstil hammaddesi, tekstil makineleri, hububat, tütün ve mamulleri, demir-çelik ürünleri, metal eşya, otomotiv yan sanayi ürünleri, büro makineleri ve haberleşme cihazları, elektriksiz makineler, ulaşım araçları, elektrikli makineler ve cihazlar ile inşaat malzemelerini ihraç edilebileceğini söyledi.



- Türkiye'den Tunus'a yatırımlar 1 milyar dolara ulaştı



Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı Uğur Doğan da Tunus'un, Türkiye'nin en fazla ticari faaliyet gösterdiği Afrika ülkeleri arasında beşinci sırada olduğunu belirtti.



Doğan, iki ülke arasında 2005'te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile 412 milyon dolar olan ticaret hacminin, 1 milyar 100 milyon dolara ulaştığı bilgisini verdi.



Şimdiye kadar Türk firmaları tarafından Tunus'ta yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan, toplamda 1 milyar dolar değerinde yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:



"Sektörel bazda incelendiğinde Türkiye'nin Tunus'a tekstil sektöründe ihracatı son 10 yılda iki katından fazla artış göstererek 171,3 milyon dolara ulaştı. Demir-çelik ihracatı da iki katına ulaşarak 107 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle geçen on yıl içerisinde Türkiye, Tunus'un ithalat yaptığı ülkeler içerisinde onuncu sıradan beşinci sıraya yükselmiştir. 1 Ocak 2018 itibarıyla Tunus tarafından uygulamaya konacak yüksek gümrük vergi oranlarının, ikili ticaretimizin hızını kesmemesini ümit ederim."



Tunus'un 2020 hedefleri arasında yer alan, otomotiv, havacılık, tekstil ve ilaç sanayisinde iş birliği yapılmasının mümkün olduğunu dile getiren Doğan, Tunus'ta özellikle enerji, gübre, gıda sanayi, madencilik, altyapı, elektrik elektronik, otomotiv yan sanayi ve turizm sektörlerinde önemli yatırım imkanları bulunduğunu söyledi.



Doğan, Türk firmalarının söz konusu sektörlerde gerçekleştirdikleri yatırımlarla Afrika pazarına açılabileceğini ifade etti.



"Türkiye'yi kıvançla takip ediyoruz"



Tunus-Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcısı Selim Gurbel ise Türkiye Tunus arasındaki ilişkilerin saygı ve sevgiye dayalı olduğunu söyledi.



Türkiye'nin ekonomik başarılarını, Tunus'ta büyük bir sevinçle takip ettiklerini belirten Gurbel, şunları kaydetti:



"Özellikle dünya düzeyindeki rekabette Türkiye'nin durumunu kıvançla takip ediyoruz. Tunus'un içindeki siyasi geçiş sürecinin zorluğunu yakınan biliyorsunuz. Kalkınma, siyasi ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini de biliyorsunuz. Bu büyük zorluklara karşı önümüzdeki tek çözüm, ekonominin yeniden canlandırılması ve ihracatı geliştirme, uluslararası ve ulusal yatırımları da teşvik etmekten geçmektedir. Türkiye- Tunus ilişkilerine bu çerçeve haricinde bakmak mümkün değildir."



Tunus'un çevresindeki Ortadoğu ve Afrika piyasası için Avrupa'ya açılmak üzere bir üs piyasası olduğunu belirten Gurbel, "Tunus'u kendisine stratejk bir ortak olarak görebilen bir Türkiye, ortak çıkarlar elde edecektir." diye konuştu.



Gurbel, karşılıklı ziyaretlerin yoğunlaştırılması ve yatırım fırsatlarının daha iyi görülmesi, her iki ülkede sektörler bazında iş fırsatların iyi tanıtılması ve üçlü iş birliklerinin gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sudan, Çad ve Tunus'a gerçekleştirilen 2017'nin ikinci büyük Afrika resmi ziyareti, bu yılın son büyük yurt dışı heyet ziyareti niteliğini taşıyor.



Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda DEİK'in organizasyonu ile Türk iş dünyasının katıldığı heyet, Kuzey ve Orta Afrika'nın 3 önemli ülkesini ziyaret etti. 24-27 Aralık'ta 3 ülkede düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 150'den fazla Türk iş insanı bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buldu.



Heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında hükümetler arasında 4 iş birliği anlaşması imzalandı. Askeri Mali İşbirliği, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, Çevre Alanında İş Birliği Anlaşmaları ile iki dost ülke arasında ekonomik ilişkilerin hızla ivme kazanması hedefleniyor.