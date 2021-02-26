Tunceli'de yaban keçilerinin "koyun keçi vebası"ndan telef olduğu belirlendi
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Tunceli'de yaban keçilerinin "koyun keçi vebası"ndan telef olduğu belirlendi

26.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:28
Tunceli'de yaban keçilerinin

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerinin "koyun keçi vebası hastalığı" nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerinin "koyun keçi vebası hastalığı" nedeniyle öldüğü tespit edildi.

İlçenin Yukarı Oyumca köyünde 7 yaban keçisinin ölü bulunması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, keçilerin ölüm nedeninin belirlenmesi için hayvanlardan aldıkları numuneleri incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderdi. Buradaki inceleme sonucu keçilerin "koyun keçi vebası hastalığı" sebebiyle telef olduğu belirlendi.

"İlimiz genelinde tedbirler alınmıştır"

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, yaptığı açıklamada, Mazgirt ilçesinde yaşanan yaban keçisi ölümleriyle ilgili yapılan ihbarların anında değerlendirildiğini söyledi.

Keçilerden alınan numunelerin 12 Şubat tarihinde Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiğini belirten Kaya, "Bakanlığımıza bağlı Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Yaban Hayatı Birimine gönderilen numuneler ve yapılan analizler neticesinde koyun keçi vebası hastalığı (PPR) pozitif teşhis edilmiştir. Bu kapsamda ilimiz genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklar ile mücadele ve çiftlik hayvanlarına da geçebilen PPR hastalığından korunma ve olası vakalarla ilgili 5996 sayılı yasa gereğince ilimiz genelinde tedbirler alınmıştır." dedi.

İlçenin Yukarı Çanakçı köyünde geçen ay da 8 yaban keçisinin "sphingomonas paucimobilis" bakterisi nedeniyle öldüğü tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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