Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destek verilecek - Haberler
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Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destek verilecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destek verilecek

Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.

Sahip olduğu baraj gölleri ve akarsuları bakımından su ürünleri yetiştiriciliği için önemli bir potansiyele sahip olan Tunceli'de mevcut 24 adet alabalık yetiştiriciliği tesisinde 2021 yılı içinde toplam bin 972 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen üretiminin desteğe tabi bin 489 tonluk kısmı için, 15 üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplam 1 milyon 117 bin TL destekleme ödemesi yapılacağı kaydedildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Tunceli, Baraj, su, Ekonomi, Haberler

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