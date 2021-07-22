Tunceli'de bir köy ve mezra Kovid-19 karantinasına alındı
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Tunceli'de bir köy ve mezra Kovid-19 karantinasına alındı

Tunceli'de bir köy ve mezra Kovid-19 karantinasına alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve mezranın karantinaya alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve mezranın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde, Kovid-19 vakası görüldüğü ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yenidoğdu köyünün ve köye bağlı Sorpiyen Mezrası'nın 10 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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