Tunceli'de bir köy ve mezra Kovid-19 karantinasına alındı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve mezranın karantinaya alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve mezranın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde, Kovid-19 vakası görüldüğü ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yenidoğdu köyünün ve köye bağlı Sorpiyen Mezrası'nın 10 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren