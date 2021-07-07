Tunay Torun Karagümrük'te!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunay Torun Karagümrük'te!

Tunay Torun Karagümrük'te!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Tunay Torun'u renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Tunay Torun'u renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulanan Tunay Torun'u transfer etti. Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay Torun; Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da mücadele etti. 2014 yılında Kasımpaşa ile Türkiye'ye gelen başarılı futbolcu, Süper Lig'de Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formalarını giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Selim Müslüm Gürses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunay Torun Karagümrük'te! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:31:18. #1.14#

title