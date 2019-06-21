Tümer Metin-Gamze Topuz çiftinden örnek davranış!

Eski futbolcu Tümer Metin ile oyuncu sevgilisi Gamze Topuz İzmir'deki tatillerine ara vererek, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için İstanbul'a döndü.

Tümer Metin-Gamze Topuz çiftinden örnek davranış!

Çeşme'de tatil yapan eski milli futbolcu Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, tatile seçim arası verip, oy kullanmak üzere İstanbul'a gideceklerini söyledi.

"OYUMUZU KULLANMAYA GİDİYORUZ"

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Alaçatı'da sevgilisi Gamze Topuz'la tatil yapıyor. Alaçatı'da bir davete katılmaya giden ünlü ikili, DHA objektifine poz verdi. Tatile seçim arası vereceklerini belirten Tümer Metin, "Oyumuzu kullanmaya İstanbul'a gidiyoruz. Daha sonra adres yine Çeşme" dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.