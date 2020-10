Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim

Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme ait itiraflarda bulunan efsane futbolcu Tümer Metin, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu. Eski milli futbolcu, Fenerbahçe'de oynarken Galatasaray'a gol atıp efsane olmak istemediğini söyledi.

2006 yılında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olup gündemi sarsan efsane futbolcu Tümer Metin, NTV'ye gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

"TUTTUĞUN TAKIM DEĞİŞMEZ"

Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak mı, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atmak mı? sorusuna "Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak tabii ki. Tuttuğun takım değişmez. Fenerbahçe'de oynarken de herkes hangi takımı tuttuğumu bilirdi. Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak her zaman özeldir tabii ki" cevabını veren Tümer Metin sosyal medyada gündem oldu.

"GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTEMEDİM"

Tümer Metin, "Beşiktaş forması ile Fenerbahçe'ye gol atmak özel bir duygudur. Fenerbahçe'de oynarken Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim. Herkes benim tuttuğum takımı biliyor" açıklamasını yaptı.

"SERGEN'E ŞEKERSPOR'A NEDEN GİTTİĞİ SORULMADI"

"Beşiktaş tribününden hak ettiğin sevgiyi gördüğüne inanıyor musun?" şeklindeki soruya eski milli futbolcu, "Evet, inanıyorum. Ancak kör öldü badem gözlü oldu. Nefret daha ağır bastı. Ben, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittiğim günden 2-3 gün sonra Sergen, Beşiktaş'tan ayrıldı. Nereye gitti? Şekerspor'a. Her kim ki Tümer, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitti diye tepki gösteriyor, önce kendilerine şunu sorsunlar: Ben, Şekerspor'a gitmiş olsaydım kimse tepki göstermeyecekti. Ben, Fenerbahçe'de oynamayı, ömrümün hiçbir zamanında düşünmedim. Hiç hayal etmedim. 5 senelik süre zarfında gönülden bağlı olduğun takımla o röportajları verirken, 'Bir gün Fenerbahçe'de oynarım' diye düşünmüyorsun. Kendini konumlandırdığın yer ve sana değersiz hissettirildiği dakika... Biri çıkıyor, hayat gibi sana çok kıymetli hissettiriyor ve istemeye istemeye gidiyorsun. Fenerbahçe'ye gitmemden ötürü bir pişmanlığım yok, yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe Kulübü'ne saygısızlık etmek istemem. Bugün o şartlar altında yine giderim. Sergen'e 'Dur, gitme' dediniz mi? 'Sergen'i nereye yolluyorsunuz?' dediniz mi? 'Sergen nasıl Şekerspor'a gider?' dediniz mi? Burası en can alıcı yeri. Feyyaz Hoca'ya da giderken demediniz. Aslında o kadar güçlü değilsiniz, o kadar gücünüz yok. O karar mercii ben bile olmuyorum, o an yönetenler oluyor" yanıtını verdi.