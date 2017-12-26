Tümer: "Adana, Yılda 600 Milyon Lira Gelirden Ediliyor"

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, özelleştirilme programına alınan Seyhan Barajı'nın bu kapsamdan çıkarılması gerektiğini söyledi.



TBMM'de gündem dışı söz alan Tümer, yaklaşık 1 milyon 760 bin dekar alana sahip Adana ili Aşağı Seyhan Ovası Sulamalarının, ileriki zamanlarda sulama suyu temininde yaşanacak problemlerin çözümü için basınçlı borulu şebekeye dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.



Aşağı Seyhan Ovası'nda son 5 yıl ortalamasına göre tüketilen sulama suyu miktarının yıllık 1 milyar 900 Milyon metreküp olup, ihtiyaç duyulan bu miktarın ancak 1 milyar 510 milyon metreküpünün karşılanabildiğini kaydeden Tümer, "Basınçlı borulu şebekeye geçildiğinde en az 665 milyon metreküp su tasarrufu sağlanabileceği hesaplanmaktadır. Öte yandan yenilemeden kaynaklı sulanacak ilave yaklaşık 1 milyon dekar tarım arazisinde yıllık yaklaşık 600 milyon lira değerinde tarımsal gelir artışı elde edilecektir" dedi.



Şebekenin basınçlı borulu şebekeye dönüştürülmesi için sulama suyunun santralden türbinlenmeden alınmasının söz konusu olabileceğini dile getiren Tümer, "Bu bakımdan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilmesi planlanan, Seyhan 1, Seyhan 2 ve Yüreğir HES tesislerinin, özelleştirilme programından çıkarılması büyük önem arz etmektedir. Bu konudaki hassasiyet bölge ve ülke tarımı adına son derece önemlidir" şeklinde konuştu. - ADANA