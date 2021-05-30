Merakla bekleniyordu! Emekli ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı

Türkiye'de uygulanan yasa gereği enflasyon miktarına göre ocak ve temmuz olmak üzere yılda 2 kez artırılan emekli ve memur maaşlarının bu temmuz ayında yüzde kaç zamlanacağı merak ediliyordu. Son verilere göre SSK ve BAĞ- KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zam oluştuğu ön görüldü.

Türkiye'de temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına ilişkin merak da giderek artıyor. Yasa gereği, her yılın ocak ve temmuz ayında iki kez artış gösteren memur ve emekli maaşlarının zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte, emekli vatandaşlar da yüzde kaç oranında zam alacaklarını merak etmeye başladı.

YÜZDE 5, 46 ZAM BEKLENTİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 artış gösterdi. İlk 4 aylık verilere bakıldığı zaman, kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğuna işaret ediyor.

MAYIS ENFLASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Posta'nın haberine göre böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46'lık fark oluşmuş oldu. Tabii mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.