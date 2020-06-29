Tüketici güven endeksi nedir? Haziran ayı tüketici güven endeksi kaç oldu? Tüketici güven endeksi arttı mı?
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Tüketici güven endeksi nedir? Haziran ayı tüketici güven endeksi kaç oldu? Tüketici güven endeksi arttı mı?

Ekonomik güven endeksi arttı mı, azaldı mı? TÜİK, 2020 yılı Haziran ayı ekonomik güven endeksi oranlarını açıkladı. Buna göre, hazira ayında oranlar bir önceki döneme göre artış gösterdi. Peki, tüketici güven endeksi kaç oldu?

Tüketici güven endeksi nedir? Haziran ayı tüketici güven endeksi kaç oldu? Tüketici güven endeksi arttı mı?
29.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:06

TÜİK, haziran ayı tüketici güven endeksi rakamlarını duyurdu. Söz konusu artışın nedeni ise reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü ndeki tüketici güven endeksilerindeki artışdan ötürü olduğu bildirildi. İşte, 2020 Haziran tüketici güven endeksi oranları...

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin ekonomik ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi ifade eder. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi'ne göre belirlenir.

HAZİRAN AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKS ORANLARI NE KADAR ARTTI?

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.

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