TÜİK (TÜFE) verileri ile Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı yüzde kaç oldu?

TÜİK (TÜFE) verileri ile Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı yüzde kaç oldu?
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TÜİK (TÜFE) verileri ile Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? Ev sahipleri ve kiracılar bu sorunun yanıtını merakla araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, kira artış oranı için belirleyici oluyor.

TÜİK (TÜFE) verileri ile Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? Milyonlarca kiracı ve ev sahibi bu sorunun yanıtını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın başında duyurduğu TÜFE verileri, bir sonraki ayın kira artış oranının belirlenmesinde temel alınıyor. Bu nedenle "Kira artış oranı yüzde kaç oldu?" sorusu gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, TÜİK (TÜFE) verileri ile Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı yüzde kaç oldu?

TÜİK (TÜFE) VERİLERİ İLE HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Mayıs ayı enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak.

TÜİK (TÜFE) verileri ile Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı yüzde kaç oldu?

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mayıs ayında konut ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 48,73 olarak açıklanmıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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