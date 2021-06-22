TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını açıkladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul

TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları'na göre en yüksek gelir İstanbul'da, en düşük gelir ise Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de gerçekleşti.

Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2020 yılında 33 bin 428 TL iken, İBBS 1. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 49 bin 239 TL ile TR1 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 38 bin 022 TL ile TR5 (Batı Anadolu) bölgesi ve 35 bin 785 TL ile TR3 (Ege) bölgesi izledi.

EN DÜŞÜK GELİR VAN, MUŞ, BİTLİS VE HAKKARİ'DE

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgesi, 49 bin 239 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. En düşük ise 15 bin 198 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN AZ DOĞU MARMARA BÖLGESİ'NDE

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalmaktadır.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, P80/P20 oranı en düşük 4,6 ile İBBS 1. Düzey bölgesi TR4 (Doğu Marmara) olurken bu bölgeyi 5,8 ile TR9 (Doğu Karadeniz) ve TR7 (Orta Anadolu) bölgeleri izlemiştir.

P80/P20 oranı en yüksek İBBS 1. Düzey bölgesi 8,6 ile TR1 (İstanbul) bölgesi olurken, bu bölgeyi 7,2 ile TR6 (Akdeniz) ve 6,8 ile TR5 (Batı Anadolu) bölgeleri izlemiştir.

P80/P20 oranı Türkiye'de 8,0 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri; 4,2 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), 4,4 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve 4,6 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8,6 ile TR10 (İstanbul), 7,9 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale), 7,6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) oldu.



