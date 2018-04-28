Tüik ile Marmara Üniversitesi Arasında İmza Töreni

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi aarasında imza töreni gerçekleştirildi.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde yapılan imza törenine TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Arat katıldı.

Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında üretilen istatistiklerin iyileştirilmesi,kalitesinin artırılması ve bu bilgilerin Marmara Üniversitesi ile gizlilik ilkeleri kapsamında paylaşılması ve istatistik bilincinin pekiştirilmesi için düzenlenen İmza töreninden sonra konuşan TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, TÜİK olarak Türkiye'de sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda bilgiler derlediklerini ve kamuoyunun hizmetini sunduklarını belirtti.

Gökalp, "Elde edilen verilerle makro düzeyde plan ve programlar yapılmaktadır. TÜİK olarak alanında veriyi bilgiye dönüştüren bir kurumuz. Bu verinin bilgiye dönüşmesinde kullanmış olduğumuz standartlarda uluslararası standartları ve metodolojileri kullanıyoruz." dedi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Arat ise TÜİK ile imzaladıkları protokol ile akademik çalışmalarda, akademik personellerine, lisans ve lisans üstü öğrencilerine çok ciddi katkıda bulunucağını söyledi.

Arat, "Bilimsel faaliyetlerin temel kaynağı istatiski verilerdir. Bu verilere ulaşma konusunda, verilerin işlenmesi hususunda bunların akademik değerliliği Türkiye'deki ilgili kurumlara aktarılması, çalışılması ve analiz yapılması ancak akademik birimler tarafından olur." yorumunda bulundu.