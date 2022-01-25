TÜGİK Genel Başkanı Güral: "Ülke ekonomisinin gücü bizlerin gücü"

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, dünyanın bir ekonomi sınavından geçtiğini ve Türkiye'nin de bundan etkilendiğini, ancak ümitsizliğe kapılmadan süreci en iyi şekilde yöneterek mevcut şartlardan çıkılabileceğini söyledi.

Kütahya Genç İş İnsanları Derneği'nin (KÜGİAD) kentteki bir otelde düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılan Güral, burada bir konuşmada, dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Özellikle Kovid-19 salgını süreciyle sıkıntıların başladığını dile getiren Güral, "Her zaman için moral ve motivasyona sahip olmamız lazım. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadan her bir yeni güne umutla ve mutlulukla başlamamız gerekir. Yorgunluk ve bıkkınlık kelimelerini hafızalarımızdan atıp o günü en iyi şekilde nasıl değerlendireceğimizi planlamamız lazım." dedi.

Yaşanan sıkıntıların tüm dünyada etkili olduğuna dikkati çeken Güral, şöyle devam etti:

"Dünya bir ekonomi sınavından geçiyor. Hepimiz etkileniyoruz. En son cuma günü başlayan doğal gaz kesintilerini, iki gün önce başlayan elektrik kesintileri… Ancak çare yok. Bu şartlara ayak uydurmamız lazım. Şartlar buysa bizim bunu iyi yönetmemiz lazım. Yönetim bir beceridir ve bu beceriyi ekip arkadaşlarınızla birlikte ortaya koyup o buhrandan en kısa zamanda ve en az zararla nasıl çıkacağız buna bakmamız lazım. Başa geldiyse yapılacak bir şey yok. Yüzde 40'ı kesin dediler kestik. Onu en iyi şekilde nasıl üreteceğiz, nasıl yöneteceğiz ona baktık. Hayıflanmanın da bir çaresi yok. Bunu da biliyoruz. Şartlar buysa bu şartlara en iyi şekilde sektörlerimizde ayak uydurmamız gerekiyor. Ülke ekonomisinin gücü bizlerin gücü."

Erkan Güral, toplantı sonunda KÜGİAD'a yeni üye olan iş insanlarına dernek rozetlerini taktı.