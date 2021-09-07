Tuğgeneral Özbakır Vali Sarıibrahimi ziyaret etti
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Tuğgeneral Özbakır Vali Sarıibrahimi ziyaret etti

Tuğgeneral Özbakır Vali Sarıibrahimi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Ege Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yardımcı Başkanı olarak atanan Tuğgeneral Yücel Özel ile birlikte Vali H. Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Tuğgeneral Şükrü Özbakır, daha sonra Valilik makamına geçerek Vali H. Engin Sarıibrahim ile bir süre sohbet etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR

Tuğgeneral Özbakır Vali Sarıibrahimi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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