Tuğçe, KOSGEB desteği ile atölyesini büyütüp, istihdamı artırdı

ÇANKIRI'da 7 ay önce annesi ile birlikte tekstil atölyesi açan Fatma Tuğçe Özyılmaz (27), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hibe desteği ile büyüttüğü iş yerinde şimdi 7 kişiye istihdam sağlıyor.

Fatma Tuğçe Özyılmaz, çocukluk hayali olan tekstil atölyesini geçen şubat ayında kurdu. İlk olarak annesi ile çalışmaya başlayan Özyılmaz, daha sonra 160 bin liralık KOSGEB desteği ile makine ve teçhizat alarak iş yerinde personel çalıştırmaya başladı. İşini büyüten Özyılmaz, şimdi 7 kişiye istihdam sağlıyor.