Tugay Kerimoğlu yorumlarıyla sosyal medyanın diline düştü

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta yayıncı kuruluşta yorum yapan Galatasaraylı eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, sosyal medyayı adeta salladı.

07.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:02
Tugay Kerimoğlu yorumlarıyla sosyal medyanın diline düştü

Sarı kırmızılı ekibin eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, Real Madrid-Galatasaray maçı boyunca yaptığı yorumlarla adeta taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenileren tarihinden Avrupa'daki en farklı ikinci yenilgiyi alan Galatasaray, taraftarına büyük üzüntü yaşatmıştı.

İşte sosyal medyada yaptığı yorumlarla TT olan Kerimoğlu için atılan tweetler:

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