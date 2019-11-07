Tugay Kerimoğlu yorumlarıyla sosyal medyanın diline düştü
Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta yayıncı kuruluşta yorum yapan Galatasaraylı eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, sosyal medyayı adeta salladı.
Sarı kırmızılı ekibin eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, Real Madrid-Galatasaray maçı boyunca yaptığı yorumlarla adeta taraftarın tepkisine maruz kaldı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenileren tarihinden Avrupa'daki en farklı ikinci yenilgiyi alan Galatasaray, taraftarına büyük üzüntü yaşatmıştı.
İşte sosyal medyada yaptığı yorumlarla TT olan Kerimoğlu için atılan tweetler: