Tufanbeyli'ye dokuma atölyesi kuruluyor
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Tufanbeyli'ye dokuma atölyesi kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tufanbeyli'ye dokuma atölyesi kuruluyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde "Kadın Girişim ve Üretim" projesi kapsamında dokuma atölyesi kuruluyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde "Kadın Girişim ve Üretim" projesi kapsamında dokuma atölyesi kuruluyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Kuzey Adana Kalkınma Programı (KAK) "Kadın Girişim ve Üretim" projesi kapsamındaki dokuma tezgahlarının kurulum aşamasını yerinde inceledi. Başkan Ergü, "Proje kapsamında 20 adet kilim dokuma tezgahı, 15 adet halı dokuma tezgahı kurulacak. Atölyemizin kurulumundan sonra ilçemizde 154 kadına eğitim ve istihdam sağlayacağız" dedi.

Başkan Ergü, proje kapsamında puduhepa bebekleri üretimi, bakliyat paketleme, turşu, konserve paketleme gibi kadınlara özel üretim ve istihdam alanları oluşturacaklarını kaydetti. - ADANA

Tufanbeyli'ye dokuma atölyesi kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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