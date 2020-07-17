Tufanbeyli'de LGS'de dereceye giren öğrencilere ödül Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçe genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek, ödüllendirdi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçe genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek, ödüllendirdi.

Sınavda birinci olan Ayşenur Uzkaş, ikinci Batuhan Gürbüz ve üçüncüsü Cuma Ali Erçil'i başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Sevgili, öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi.

Sevgili, öğrencilerin gösterdiği başarının hayat boyu sürmesini temenni ederek onlara destek veren okul öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA