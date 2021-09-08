TÜFAD'ın eğitim seminerine rekor katılım
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TÜFAD'ın eğitim seminerine rekor katılım

TÜFAD'ın eğitim seminerine rekor katılım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi'nce düzenlenen ve bu yıl Teknik Direktör Yücel İldiz ismi ile yapılan zorunlu Futbol Gelişim Semineri'nde yaklaşık 500'e yakın katılımcının yer almasıyla adeta bir rekor kırıldı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi'nce düzenlenen ve bu yıl Teknik Direktör Yücel İldiz ismi ile yapılan zorunlu Futbol Gelişim Semineri'nde yaklaşık 500'e yakın katılımcının yer almasıyla adeta bir rekor kırıldı.

Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi'nde düzenlenen Seminer 2 gün sürdü. Seminere Konuşmacı olarak Prof. Dr. Zeynep Dinç. Prof. Dr. Tunay Sarper, Prof. Dr. Dilek Sevimli, Doç. Dr. Pervin Bilir. Dr. Özgür Günaştı, Araştırma görevlisi Abdullah Kılcı, İl Hakem Eğitmeni Mustafa Kürşat Uçar, TFF Güney ve Güneydoğu Bölge Baş antrenörü Osman Öngen katıldı.

Semineri ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, TFF Güney ve Güneydoğu Bölge Müdürü Akif Oflaz, ASKF Başkanı Ahmet Bozan'ın yanı sıra seminere ismi verilen Teknik Direktör Yücel İldiz de yer aldı.

TÜFAD Başkanı Mehmet Sümer, seminere katkı koyan herkese sonsuz teşekkür ederken, "Amacımız bölge antrenörlerimizin bilimsel eğitimlerine katkı koymak. Bu yılki seminerimize üyemiz Teknik Direktör Yücel İldiz adıyla gerçekleşti. Umuyorum ki, önümüzdeki yıllarda bu seminer daha fazla katılımcı ile gerçekleşecek. Yararlı bir seminer olduğunu düşünüyorum. Burada başta Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine ayrı bir teşekkürümü iletiyorum. Daha güzel günler uzak değil" diye konuştu. - ADANA

TÜFAD'ın eğitim seminerine rekor katılım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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