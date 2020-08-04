TÜBİTAK açıkladı, Koronavirüs aşısı çalışmaları başlıyor
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TÜBİTAK açıkladı, Koronavirüs aşısı çalışmaları başlıyor

Koronavirüs aşı çalışmalarında önemli gelişme kaydedildiği belirtildi. Koronavirüs aşısı var mı? Koronavirüs ilacı üretildi mi? Koronavirüs ikinci dalgasına karşı çalışmalar devam ediyor.

TÜBİTAK açıkladı, Koronavirüs aşısı çalışmaları başlıyor
04.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:21

Koronavirüs aşı çalışmalarında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Muğla'nın Köyceğiz ilçesine geldi. Burada bir restoranda gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Mandal, yakında Türkiye'nin yürüttüğü aşı çalışmalarında hayvan deneylerinden insan deneylerine geçileceğini söyledi.

"ARTIK İLAÇ ETKEN MADDESİ ÜRETEN BİR ÜLKEYİZ"

Dünyanın küresel salgında en önemli gündeminin kalıcı ilaç ve aşı çalışması olduğunu belirten Mandal, "Küresel salgının ilk günlerinde ülkemizde Kovid-19 Türkiye Platformu'nu kurarak, bu platformun çatısı altında 10'u ilaç, 8'i aşı olmak üzere 18 proje başlattık. Platformda üniversite, kamu araştırma merkezi ve özel sektörden oluşan 49 kurum ve 400'ün üzerinde araştırmacımız bulunuyor. Kovid-19'un tedavisinde dünyada kullanılan benzer ilaçlar var. Artık biz de ham maddeden başlayarak kendimizce geliştirilen sentez yöntemi ile ilacın etken maddesini üretebiliyoruz. Yani artık etken madde ithal eden ülke olmaktan kendi etken maddesini üretebilme aşamasına geçmiş bir ülkeyiz" diye konuştu.

KORONAVİRÜS AŞISI VAR MI?

Başkan Prof. Dr. Mandal, 8 farklı aşı çalışmasının gece gündüz sürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız. Savunma sanayinde kendi kendimize nasıl yeterli bir ülke olduysak, ilaç sentezi çalışmalarımızda nasıl ki başarılı bir sonuca ulaştıysak, aşıda da başarılı olacağımıza yürekten inanmalarını istiyoruz."

Kaynak: DHA

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