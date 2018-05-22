Tübisad: E-ticaret Hacmi 2017 Yılında Yüzde 37 Büyüdü

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) "Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü -2017" raporuna göre, e-Ticaret sektörünün büyüklüğü yüzde 37 büyüme ile 42.2 milyar liraya yükseldi. 2013-2017 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 32 oldu.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca'nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, sunum TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş tarafından gerçekleştirildi. Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu ise toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, e-ticaret sektörü hakknıda şunları söyledi:

"Temsil ettiğimiz sektör tüm alt kategorileri ile birlikte Türkiye'nin hızla büyüyen, gelişen ve en dinamik sektörleri arasında yer alıyor. E- ticaret bunlardan bir tanesi... İnternetin hayatımızın her alanında aktif rol almasının bir sonucu olarak daha hızlı, pratik ve farklı ödeme fırsatları sunan elektronik ticaret sektörü gün geçtikçe büyüyor.

"Bu yıl beşincisini hazırladığımız 'Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü'nü de birazdan sizlerle paylaşacağız. e-Ticaret, Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüyen bir parçası... Ülkemizin elektronik ticaret uygulamalarının ve hacminin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını düşündüğümüz TÜBİSAD raporunun da sektöre faydalı olmasını diliyoruz."

Beşincisi tamamlanan Türkiye E-ticaret Pazar Büyüklüğü çalışmasının bu sene de bir parçası olmaktan mutlu olduklarını belirten Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Tolga Yaveroğlu, "Çalışmamızın hem lokal hem de global birçok kaynak tarafından referans alınıyor olması bizi çok memnun ediyor. 2013 yılından bu yana Türkiye'de e-ticaret sektörü üç misli büyüdü; ancak pazarın potansiyelini değerlendirdiğimizde hala yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise e-ticaretin bir ülkede büyümesinde internet kullanımı, bankacılık hizmetlerinin ve lojistik altyapının gelişmişliği, kullanıcıların e-ticaret alışkanlığı gibi faktörlerin etkili rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de son yıllara baktığımızda e-ticaretin yanı sıra e-ticareti destekleyen diğer alanlarda da çok ciddi bir büyüme ve gelişme olduğunu görüyoruz. 2017 yıl sonunda, bir önceki yıla göre e-ticaret pazar büyüklüğü yüzde 37 artarak 42 milyar liranın üzerine çıkmış durumda. Bu rakama rağmen e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 4.1 ile gelişmekte olan ülkelerin altında kalıyor. Bununla birlikte, kullanıcı deneyiminde yapay zeka ve makine öğrenimi ile gelen yeni yaklaşımların itici gücü ve mobildeki kullanım artışı, bunu destekleyen 4.5G/5G teknolojileri sayesinde hızlanan erişim ile büyümesini hızlandıracağını öngörüyoruz. (Fotoğraflı) - İstanbul