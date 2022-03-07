TÜBA'nın "Tarih-i Askeri-i Osmani" eseri yayımlandı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Türk- İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında yayımlanan "Tarih-i Askeri-i Osmani" eserinde Osmanlı'daki ordu yapılanması anlatıldı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında başlatılan ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan TİBKM Projesi kapsamında son olarak "Tarih-i Askeri-i Osmani" eseri yayımlandı.

Dr. Fatih Akyüz ve Dr. Fatih Tetik'in yayına hazırladığı eserde Ahmed Cevad Paşa'nın aynı adlı 3 ciltlik önemli eseri okurla yeniden buluşturuldu.

İlk ciltte, kurulduğu günden ortadan kaldırıldığı 1826'ya kadar geçen sürede Yeniçeri Ordusu'na mensup askerlerin yapısı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Söz konusu ciltte, yeniçeriliğin kuruluşu, bölümleri, subay takımı, kışlaları, meclisleri, kanunları, kullandıkları silahlar ve kıyafetleri, adet ve merasimleri, çıkardıkları isyanlar ve teşkilatın ortadan kaldırılmasının sebepleri yer alıyor.

III. Selim ve II. Mahmud dönemi askeri ıslahatları anlatan Ahmed Cevad Paşa'nın el yazısıyla kaleme aldığı ikinci ciltte, Nizam-ı Cedid ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye orduları bölümün ana başlıklarını oluşturuyor.

Yazma eser özelliğindeki son cilt ise okura, Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olan Tanzimat sonrası ordu reformunu anlatıyor. Sultan Abdülmecid döneminde yapılan askeri ıslahatlar, çoklu orduların oluşturulması, rediflerin yeni sisteme intibakı, ülke genelinde yapılan nüfus sayımı ve kur'a faaliyetleri, ordu mensuplarının kullandıkları silahlar ve üniformalar, askeri nişan ve madalyalar, Kırım Harbi'nde müttefik ordular ile Osmanlı silahlı kuvvetlerinin durumu ve karşılaştırılması temel konular olarak öne çıkıyor.