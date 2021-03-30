TUA ve GUHEM 'uzay' için iş birliği yapacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. GUHEM'de TEKNOFEST'e hazırlanan genç mühendislerle bir araya gelen Yıldırım, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda da yer alan GUHEM'e her alanda destek vereceklerini söyledi.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile TUA Yönetim Kurulu Üyesi ve Anten A.Ş Genel Müdürü Lokman Kuzu, BTSO öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçen GUHEM'in konuğu oldu. Uzay ve havacılıkla ilgili 154 düzeneğin yer aldığı Türkiye'nin ilk uzay temalı eğitim merkezi GUHEM'i ziyaret eden Yıldırım ve Kuzu'ya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay eşlik etti. Ziyarette ayrıca GUHEM ve TUA arasında iş birlikleriyle ilgili istişare toplantısı da gerçekleştirildi. Serdar Hüseyin Yıldırım, GUHEM ziyaretinin sonunda Teknofest'e katılacak olan genç mühendislerle uzay ve havacılık ile ilgili verimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

GUHEM'in Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olduğuna işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Oda olarak 2013 yılında ortaya koyduğumuz hedef ve vizyonla Bursa'mız için bir hayali daha gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri, Büyükşehir Belediyemiz ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle şehrimize kazandırdığımız GUHEM, Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda uzay ve havacılık yolculuğunda Bursa'ya yeni bir misyon yüklemektedir. Odamız tarafından hayata geçirilen vizyon projelerimize gösterdikleri ilgi ve destekleri için Serdar Hüseyin Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki süreçte GUHEM ve TUA arasında güzel iş birliklerinin yapılacağına yürekten inanıyorum" dedi.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, GUHEM'in gençlerde ve çocuklarda uzay noktasında önemli bir farkındalık oluşturacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'nda da yer alan GUHEM'e TUA olarak her zaman destek vereceklerini kaydeden Yıldırım, "GUHEM projesini beklediğimden daha iyi buldum. Daha önce projeyle ilgili bilgi sahibiydim. Yapılan iş gerçekten çok faydalı. Gençlerimiz ve çocuklarımız için çok güzel bir iş çıkartılmış. Gençlerimizi çok heyecanlandıracak bir yapıya sahip. Bu işe emek verenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. TUA olarak GUHEM'e bizim de desteklerimiz olacak. GUHEM için Türkiye Uzay Ajansı olarak hem himayemiz hem de gereken yerlerde desteğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve TUA Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Kuzu, Bursa programı kapsamında ayrıca Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi'nde (BUTEKOM) Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği (BASDEC) üyeleriyle buluştu. Stratejik alanlarda üretim ve ihracat yapan firmalar ile fikir alışverişinde bulunan Yıldırım, BUTEKOM bünyesinde yer alan İleri Kompozit Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) ve Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette heyete BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de eşlik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı