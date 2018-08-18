Kavşağı Kaçıran Otomobil TIR'ın Altında Kaldı: 4 Ölü, 7 Yaralı
Kütahya'da karayolunda dönüş yapacağı kavşağı geçmesi üzerine geri geri giden otomobile, TIR çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kütahya'da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 23. kilometresinde meydana geldi.
KAVŞAĞI KAÇIRAN SÜRÜCÜ TIR'IN ALTINDA KALDI
Olay, saat 17.00 sıralarında, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 1'inci kilometresinde Ana Sultan Mesire Yeri'nin girişindeki kavşakta meydana geldi. Dönmek istediği kavşağı geçen sürücü, 43 NA 663 plakalı otomobille geri geri gitmeye başladı. Otomobile, İstanbul'dan Burdur'a sebze taşıyan Mustafa Barış yönetimindeki 07 OF 549 plakalı TIR çarptı. Çarpışmayla birlikte otomobil savrularak şarampole düşerken, TIR da refüje çıktı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE ARAÇTAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücü ile aynı araçtaki bir kadın olay yerinde öldü, 7 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılıp ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Senin arabanın aynısını istiyom zenginler fitre ve zekâtlarımı düzgün verseler dünyada gariban kalmaz şimdiden hayırlı bayramlar ALLAH kimseye kaza bella vermesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmeteylesin. Kurallara uymak sart. Araclarin modeli Ile ilgisi yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Problem araç marka ve modellerinde değil. Araçların profesyonel bakımı ve vizesi yapılsa ve araç kullananlar trafik kurallarına 100 de 100 uysalar böyle acı Haberler duymayız ve okumayız. 16 yaşındakı babasının münübüsü kullanırsa döner kavşaga deli gibi girilirse gece ışıksız araçlar kullanılırsa bunun araba markası modelleriyle oluşan kazaların ne ilgisi var.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tofaş fiat pejo bu arabalara binmeyin..kazada ölum riski olan en fazla arabalarCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırZZZ: ona paramız yetiyor nabalım1 Yayından Kaldır