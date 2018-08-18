Kavşağı Kaçıran Otomobil TIR'ın Altında Kaldı: 4 Ölü, 7 Yaralı

Kütahya'da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 23. kilometresinde meydana geldi.

KAVŞAĞI KAÇIRAN SÜRÜCÜ TIR'IN ALTINDA KALDI

Olay, saat 17.00 sıralarında, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 1'inci kilometresinde Ana Sultan Mesire Yeri'nin girişindeki kavşakta meydana geldi. Dönmek istediği kavşağı geçen sürücü, 43 NA 663 plakalı otomobille geri geri gitmeye başladı. Otomobile, İstanbul'dan Burdur'a sebze taşıyan Mustafa Barış yönetimindeki 07 OF 549 plakalı TIR çarptı. Çarpışmayla birlikte otomobil savrularak şarampole düşerken, TIR da refüje çıktı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE ARAÇTAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücü ile aynı araçtaki bir kadın olay yerinde öldü, 7 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılıp ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.