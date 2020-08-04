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TTB Başkanı Eyyüp Ergan'dan fındık hasadı öncesi Covid-19 uyarısı

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sırrı Eren ile bir araya gelerek 8 Ağustos'ta başlayacak fındık hasat sezonu öncesi başka şehirlerden fındık toplamak için fındık sahalarına inecek vatandaşlara Covid-19 tedbirleri...

TTB Başkanı Eyyüp Ergan'dan fındık hasadı öncesi Covid-19 uyarısı
04.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:46

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sırrı Eren ile bir araya gelerek 8 Ağustos'ta başlayacak fındık hasat sezonu öncesi başka şehirlerden fındık toplamak için fındık sahalarına inecek vatandaşlara Covid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundular.

Fındık sezonunun 8 Ağustos'ta açılacağını belirten TTB Başkanı Eyyüp Ergan "8 Ağustos tarihi itibari ile yeni fındık sezonunu açacağız. Bu sene dünya ve ülke olarak Covid-19 sebebi ile zor günler yaşıyoruz. Her ne kadar fındık sektörüne bu salgının etkileri sektörel anlamda diğer pek çok sektöre göre daha az olsa da kişilerin birbirine bulaştırmaması, şehir genelinde bir sıkıntı yaşanmaması noktasında başta şehir dışından gelmekte olan üreticilerimiz olmak üzere tüm halkımız hasat sürecinde çok dikkatli olmalıdır. Bu sebeple Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile birlikte 'Fındıksız da olmaz, tedbirsiz de!' sloganı ile bir kampanya organize ettik" dedi.

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin geçtiğimiz yıl da "Dünyanın fındığı burada" sloganı ile fındığın sosyal medyada her kesimce konuşulmasını sağlayıp, tanıtımına katkı verdiğini hatırlatan Ergan şunları söyledi:

"Bu sene de fındıksız da olmaz, tedbirsiz de! sloganı ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmada halkımıza Covid-19 salgını çerçevesinde uyarıda bulunuyoruz. Bu çalışmadaki amacımız fındık hasadı süresince 'Maske, Mesafe, Temizlik' kuralına dikkat çekmek, halkımızı bu konuda bilinçli davranmaya, bu salgını küçümsememeye davet etmektir. Son dönemde ülkemizdeki vaka sayılarında artış görülmektedir. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere pek çok sağlık görevlisi ve doktor açıklamalar yapmaktadır. Bu açıklamalar bize işin ciddiyetinin devam ettiğini göstermektedir. Olumlu beklentiler içerisinde olduğumuz, morallerin yüksek olduğu bir fındık sezonunda herkesi yaz sıcaklarının rehavetine kapılmadan Covid-19 tedbirlerine uymaya davet ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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