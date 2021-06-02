TSYD "Mini Futbol Turnuvası" 11 Haziran'da başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin bu yıl ilkini Yüreğir Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştireceği 'Mini Futbol Turnuvası'nın fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin bu yıl ilkini Yüreğir Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştireceği 'Mini Futbol Turnuvası'nın fikstür çekimi yapıldı.

TSYD Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekimine turnuvaya katılacak olan gazete ve spor paydaşlarının temsilcileri katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi Selçuk Yılmaz, Yüreğir Belediyesi Basın Danışmanı Şehmus Baysal, TSYD Adana Şube as başkanları Tevfik Dinçkalmış, İrfan İşisağ, TSYD Adana Şube Mali Sekreteri Tarık Akcan ile yönetim kurulu üyesi Murat Karaman'ın da hazır bulunduğu fikstür çekiminde 16 takımın kendi aralarında oynayacağı karşılaşmaların çekimi yapıldı.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, "Turnuvada amaç kaynaşmayı ve dostluğu sağlamak. Turnuvanın ikinci gününe üye eşlerimiz ile çocuklarımızı da bekliyoruz. Şenlik tadında geçecek bir turnuva düzenledik" dedi.

Turnuvanın final bölümü olan ikinci gününde Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir'in de katılacağı bir gösteri maçı gerçekleşecek. 11-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada ilk 3'e giren takımlara kupaları ile çeşitli hediyeler verilecek. Müsabakalar minyatür kale eşliğinde futsal topları ile oynanacak. Galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek.

11 Haziran Cuma Müsabakaları (İlk gün)

16.00- TSYD Adana Yönetim - Günaydın

16.30- Sportürk - Barış Gazetesi

17.00- Demirören Haber Ajansı - İlkhaber

17.30-İhlas Haber Ajansı-TRT

18.00-Hürriyet - Yüreğir Belediyesi Basın

18.30-Valilik Basın - ASKF

19.00-TFF - Metropol Gazetesi

19.30-Fashion Vip Dergisi - Gençlik ve Spor - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı