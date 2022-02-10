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TSYD Kayseri Şubesi'nden Ertekin'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TSYD Kayseri Şubesi'nden Ertekin'e ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'i makamında ziyaret etti.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'i makamında ziyaret etti.

Sporun konuşulduğu ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ertekin, Kayseri spor'un Kayseri için büyük bir değer olduğunu söyledi. Kayseri spor'un aldığı başarılı sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Ertekin, "Benim de üyesi olmaktan gurur duyduğum, Türkiye Spor Yazarları Derneği- TSYD Kayseri şubesi başkanı sayın Oktay Ensari ve yönetim kurulu üyelerini misafir ettik. Bolca spor sohbeti yaptık" diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari de, Ertekin'in Kayseri için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Kayserispor'a ve Kayseri sporuna verdiğiniz emeği herkes biliyor. Bundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. TSYD Kayseri Şubesi Başkanı Oktay Ensari, yönetim kurulu üyeleri Salih Balcı, Canan Bayram, Cem Atakan, Mustafa Gürbüz ve Hakan Çiftçi, spora hizmetlerinden dolayı Alpaslan Baki Ertekin'e plaket verdi.

Ziyaret sonunda TSYD yönetim kurulu, Ertekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

TSYD Kayseri Şubesi'nden Ertekin'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Kayseri, Erciyes, su, Spor, Haberler

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