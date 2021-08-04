TSYD İzmir Şubesinden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici'ye ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bahri Okumuş burada yaptığı konuşmada, İzmir'de sporun gelişimine katkı sağlamak için her zaman İl Müdürlüğüyle iletişim içinde olduklarını kaydetti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk sporcuların elde ettiği başarıların Türk sporuna ivme kazandıracağına inandığını belirten Okumuş, "İzmir son dönemde güçlü spor altyapısının meyvelerini almaya başladı. Bu noktada Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz teşkilatının katkısı çok büyük. İzmir'den olimpiyata giden sporcularımız gurur kaynağımız oldu. Bütün sporcularımıza, antrenörlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

İl Müdürü Murat Eskici de İzmir'deki spor kültürünün yaygınlaşması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Okumuş'a ziyarette, TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Suavi Yardımoğlu ile İzmir Şubesi Asbaşkanı Ali Korkmaz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan