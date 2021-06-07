TSYD'de Ahmet Çakır da aday

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) 17 Haziran'da yapılacak genel kurulu için mevcut başkan Oğuz Tongsir'in ardından Ahmet Çakır da adaylığını açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) 17 Haziran'da yapılacak genel kurulu için mevcut başkan Oğuz Tongsir'in ardından Ahmet Çakır da adaylığını açıkladı.

Ahmet Çakır, TSYD'nin 17 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi başkanlığa adaylığını açıkladı. Çakır, güçlü bir yönetimle ve 'Birlikte daha iyisini yapabiliriz' sloganıyla göreve talip olduklarını açıkladı.

2000-2002 arasında Attila Gökçe yönetiminde asbaşkan, 2009-2012 döneminde de Esat Yılmaer yönetiminde genel sekreter olarak görev yapan Çakır, "Sevgili Oğuz Tongsir'in görev süresinin dolduğunu düşünerek arkadaşlarımla birlikte bu göreve talip olmuştuk. Aday olacağımızı da ilk açıkladığımız kişi o idi. TSYD tüzüğünün 11/a maddesi başkan ve yönetimin iki dönemden fazla görev yapamayacağını bildiriyor. Tongsir'in de bu süresi doldu. Ancak bunun kendilerini bağlamadığını belirterek aday oldu. Elbette ki böyle bir tartışma düzleminde kalmak söz konusu değil. İşin bu yanını eski adıyla Dernekler Masası halledecek. Biz sandıkta yarışır, sonucu da kabulleniriz" diye konuştu.

"TSYD benim için çok özel bir yer"

Tongsir yönetiminin önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Çakır, "Bugüne kadar her yönetime olduğu gibi onlara da destek oldum. Çünkü TSYD benim için çok özel bir yer. 1986'da üye oldum. 1988'de Levent'teki merkez tesisi açıldığından beri her gün oradayım diyebilirim. Yurtiçi ve yurtdışı görevler ile özel bazı durumlar dışında yılın en az 300 gününü orada geçirir; çalışır, spor yapar ve eğlenirim. Oğlum orada yüzücü ve yüzme hocası oldu. Ben de pek çok eşimi-dostumu orada edindim. Benim için hiç tartışmasız bir yuva oldu TSYD. Bunun için minnettarım. Şimdi de arkadaşlarımla birlikte bu minnet borcumu ödemek istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

"6 yılda yapamadığınız işleri bu süreden sonra hiç yapamazsınız"

Her yönetim için 6 yıllık sürenin yeterli olması gerektiğini Oğuz Tongsir'in tüzüğe koydurduğunu vurgulayan Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dernek yönetimleri fahri çalışmalardır. Bu bakımdan özveriye dayanır ve pek de takdir görmez. Ayrıca, 6 yılda yapamadığınız işleri bu süreden sonra hiç yapamazsınız. Çünkü yorgunluklar artar, kırgınlıklar oluşur ve bir yığın gereksiz işle uğraşmak zorunda kalırsınız. Ticari ve sınai kuruluşlarda 'işletme körlüğü' diye adlandırılan sıkıntı burada daha güçlü biçimde ortaya çıkar ve bütün bunlardan derneğiniz zarar görür. Nitekim, sevgili Tongsir de böyle düşündüğü için özellikle bunu tüzüğe koydurdu. Şimdi buna niçin uymadığı konusunda bir şey söylemek istemem."

Çakır, TSYD'nin bütün sorun ve sıkıntılarını en yakından bilen kişi olduğunu belirterek, göreve geldikleri takdirde yapacaklarını da birkaç gün içinde açıklayacaklarını sözlerine eklerken şöyle konuştu:

"Seçildikten sonra akla bile gelmeyecek birtakım vaatler ve asla uygulanmayacak hayali projeler yerine yapılacak dünya kadar işi gerçekten yapabilecek bir yönetime gereksinim var. Bu anlayış içinde göreve hazır ve talibiz. Neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz ve bunun için yetki istiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı