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Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye, Spor

TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Koronavirüs önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından Türkiye Spor Yazarları Derneği, yayıncı kuruluştan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti.

13.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:45
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Türkiye'deki tüm spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacak" açıklamasının ardından Süper Lig maçlarının Nisan ayının sonuna kadar şifresiz yayınlamasını teklif etti.

TSYD'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Spor Yazarları Derneği virüsle ilgili önlemler çerçevesinde BeIN Sports'un da üzerine düşen görevler olduğunu, Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etmektedir. Böylece kapalı alanlarda cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engellenmiş olunacaktır. BeIN Sports'tan Türk sporu ve spor severi adına bu jesti beklemekteyiz"

ALMANYA VE PORTEKİZ LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ

Alman SKY kanalının ardından Portekiz Ligi'nin yayıncısı Sport TV de bir açıklama yaparak, 2 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

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Koronavirüs önlemleri nedeniyle TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

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Haber Yorumları (1)
EREN: böyle durumda bakanın açıklamasına bile gerek yüklenici firma böyle zamanda çıkıp kendi açıklamalı. tabikide yapmalı. eğer yapmazsa üyeliği olanlar üyeliğini iptal etmesi en etik olacak
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