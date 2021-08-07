TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
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TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu

TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) 54'üncüsünü düzenlediği Ankara Kupası mücadelesinde, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) 54'üncüsünü düzenlediği Ankara Kupası mücadelesinde, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan maçtan seri penaltı vuruşları sonucu 5-3'lük galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Maçtan dakikalar

41. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ankaragücülü Geraldo'nun ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topla buluşan Murat Uçar'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.

50. dakikada Gençlerbirliği'nde Ömürcan Artan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya çıktı.

58. dakikada Ankaragücülü Cem Ekinci sol kanattan içe sokularak ceza sahası içerisine orta yaptı. Altı pasın içerisinde topla buluşan Geraldo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

60. dakikada sol kanattan gelen ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ankaragücülü Geraldo bekletmeden vurdu. Angolalı oyuncunun etkili şutu üst direkten döndü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan xxx, Sevda Çayan xxx, Kübra Çetinkaya xxx

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Abdioğlu xx (Erdi Dikmen dk. 87 ?), Tiago Pinto xx, Abdullah Durak xx (Lukasic dk. 67 xx), Hüseyin Acar xx, Şahverdi Çetin xx (Ali Kaan Güneren dk. 77 x), Geraldo xx (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 87 ?), Mehmet Murat Uçar xx, Cem Ekinci xx

Yedekler: Mert Topuz, Abdullah Çelik, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Arif Emre Eren, Embiya Ayyıldız, Atakan Dama, Muhammet Yasir Karabay

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Mert Kula xx (Metehan Mert dk. 83 ?), Keremcan Akyüz xx (Musa Şahindere dk. 74 x), Grechyshkin xx, Rahmetullah Berişbek xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 83 ?), Kerim Avcı xx (Gökhan Gül dk. 74 x), Sallalichxx (Serdarcan Eralp dk. 65 xx), Lualua xx (Ahmet Arda Tuzcu dk. 83 x), Lima x (İlker Karakaş dk. 65 xx)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır, Ali Eren Karadağ,, Sarp Ekici, Zafer Göktuğ Erdem, Atalay Gökçe

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: İlker Karakaş (p), Sami Gökhan Altıparmak (p), Grechyshkin (p), Serdarcan Eralp (p), Metahan Mert (p), (Gençlerbirliği) - Erdem Özgenç (p), Cem Ekinci (p), Ali Kaan Güneren (p), (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Yusuf Abdioğlu, Erdem Özgenç, Murat Uçar (Ankaragücü) - Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

(Ali Nargüner - Yunus Emre Kartal/İHA)

TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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