TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
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TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin

TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

STAT: EryamanHAKEMLER: Gamze Durmuş Pakkan, Sevda Çayan, Kübra ÇetinkayaMKE ANKARAGÜCÜ: Akın - Erdem, Yusuf (Dk. 87 Erdi Dikmen), Sinan, Pinto, Abdullah (Dk. 67 Luklasic), Hasan Hüseyin, Şahverdi (Dk. 77 Ali Kaan Güneren), Murat, Geraldo (Dk.

STAT: EryamanHAKEMLER: Gamze Durmuş Pakkan, Sevda Çayan, Kübra ÇetinkayaMKE ANKARAGÜCÜ: Akın - Erdem, Yusuf (Dk. 87 Erdi Dikmen), Sinan, Pinto, Abdullah (Dk. 67 Luklasic), Hasan Hüseyin, Şahverdi (Dk. 77 Ali Kaan Güneren), Murat, Geraldo (Dk. 87 Sıtkı Ferdi), Cem EkinciGENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan - Ömürcan, Arda, Mert (Dk. 83 Metehan Mert), Kerem Can (Dk. 70 Musa Şahindere, Dmytro, Rahmetullah (Sami Gökhan Dk. 83), Kerim (Dk. 70 Gökhan Gül), Sintayehu (Dk. 65 Serdarcan Eralp), Lualua (Dk. 83 Ahmet Arda), Lima (Dk. 65 İlker Karakaş)GOLLER: İlker Aktaş, Sami Gökhan, Dmytro, Serdarcan, Metehan (Gençlerbirliği)  - Erdem Özgenç, Cem Ekinci, Ali Kaan (Ankaragücü)SARI KART: Yusuf Abdioğlu, Erdem Özgenç, Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü) - Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.TSYD Ankara Şubesi'nin 54'üncüsünü gerçekleştirdiği turnuva için MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maç öncesi MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Niyazi Akdağ, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Vedat Yavuz ve Ankara Eryaman Stat Müdürü Muzaffer Gültekin'e TSYD Ankara Kupası teşekkür plaketleri verildi. Kırmızı-siyahlı ekip normal süresi 0-0 biten maçta, penaltı atışları sonrası MKE Ankaragücü'nü 5-3 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından birincilik kupasını Gençlerbirliği Kaptanı Ramazan Köse, Ankara TSYD Başkanı Ercan Ata'dan aldı. 41'inci dakikada Ankaragücü'nün yakaladığı ani atak sonucu sağ kanatta topla buluşan Geraldo'nun ortasında topa dokunan Murat Uçar, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.50'nci dakikada Ömürcan Artan'ın sağ kanattan yaptığı orta sonucu Lima'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.58'inci dakikada Cem Ekinci'nin ceza sahasına girerken yaptığı orta sonucu topa dokunan Geraldo, direği geçemeyerek mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.60'ıncı dakikada sol kanattan yapılan ortada topla buluşan Geraldo'nun şutunda meşin yuvarlak üst direği geçemedi.Maçın normal süresi 0-0 biterken, seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı atışları sonunda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti.KADIN HAKEMLER GÖREV ALDITSYD Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta TFF'nin bu sezon aldığı karar doğrultusunda kadın hakemler düdük çaldı. Mücadelede Gamze Durmuş Pakkan düdük çalarken, yardımcılıklarını Sevda Çayan, Kübra Çetinkaya ve Asen Albayrak üstlendi.YANGIN BÖLGELERİNE 1963 FİDANTSYD Ankara Şubesi'nin 54'üncüsünü gerçekleştirdiği turnuva kapsamında yurdumuzu saran yangın felaketinin sona erdirilmesinin ardından, yara sarmak için adım atılacak. Mücadeleden elde edilen gelirle yangın bölgelerine TSYD Ankara Şubesi'nin kuruluş tarihini temsilen toplam 1963 adet fidan dikilecek.

- Ankara

TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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