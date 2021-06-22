TSO üyelerine 12.2 milyon TL limit tahsisi yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine TOBB Nefes Kredisi kapsamında 12.2 milyon TL limit tahsisi yapıldığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine TOBB Nefes Kredisi kapsamında 12.2 milyon TL limit tahsisi yapıldığı bildirildi.

Kdz. Ereğli TSO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin şartları esnetilerek verilmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, TOBB Nefes Kredisi başvurularının Oda'dan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Denizbank'a yapılabileceği hatırlatıldı. Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkanı tanınacağı, taksitlerin ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Kredinin faizi yıllık %17,50'dir. Odamızın ilgili Bakanlıklarla ve TOBB ile gerçekleştirmiş olduğu girişimler sonucunda krediden faydalanmak için %25 ciro kaybı yaşayan işletmeler şartı esnetilerek ciro kaybı şartı kaldırılmıştır. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilme imkanı sağlanabilecektir." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı