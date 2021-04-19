Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek

Türkiye savunma sanayiinde geliştirdiği projelerle dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. SİHA'lar son dönemde bölgedeki kaderi değiştirirken, Türkiye'den yepyeni bir araç daha geliyor. Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği, 40 bin feet yüksekliğe çıkıp 24 saat havada kalabilen 5,5 tonluk dev insansız hava aracı Akıncı TİHA da bu yıl TSK envanterindeki yerini alacak.

Dağlık Karabağ savaşının gidişatını kökünden değiştiren ve Azerbaycan'a 44 günde zaferi getiren milli SİHA'ların dünya çapında yol açtığı yankı büyüyor. İç güvenlik operasyonları ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarında kullanılan silahlı İHA'ların Türkiye'deki sayısı 140'ı aştı.

ABD'den Ukrayna'ya birçok ülkede ses getiren Bayraktar TB2 SİHA'ların ardından testlerini bir bir başarıyla tamamlayan Akıncı Taarruz İHA'sı da bu yıl güvenlik güçlerinin envanterine girerek savaş uçaklarının yükünü alacak. Alanında dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan Akıncı, hava-hava görevleriyle yine dünyayı kıskandıracak.

Terörle mücadelede Türkiye'yi üst lige taşıyarak kara birliklerine güç veren insansız hava araçları Türkiye'de F-16 sayısının yarısını aşarak milli ordu seviyesine ulaşmış durumda.

TÜRKİYE 6 ÜLKE ARASINDA

Türkiye kendi silahlı İHA ve mühimmatlarını üreten 6 ülkenin arasında yer alıyor. Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2 ile TSK 2014'te tanıştı.

2015'te silahlandırılan İHA; TSK, Jandarma, Emniyet ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 160 adet var.

HAVADA MİLLİ ORDU

245 F-16 savaş uçağının bulunduğu Türkiye'nin hava ordusundaki Türk güvenlik güçlerine hizmet eden silahlı ve silahsız hava araçlarının sayısı da oldukça fazla. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, SİHA sınıfındaki Bayraktar TB2 ile TUSAS tarafından üretilen ANKA'lardan oluşan SİHA sayısı 140'ı aştı.

Toplam F-16 sayısının yarısını geçen SİHA'ların yanında 500'e yakın kamikaze KARGU İHA, 200'den fazla mini İHA ile bin 500 üzeri Serçe İHA, güvenlik güçlerince aktif kullanılıyor. Testleri başarıyla geçen ve bu yıl envantere girmesi beklenen Akıncı TİHA ise üstün özellikleriyle rakiplerine fark atarak milli ordunun gücüne güç katmak için pist başında bekliyor.

AKINCI DÜNYAYI KISKANDIRACAK

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) üçüncü prototipi Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini de başarıyla tamamladı. Sabah'ta yer alan habere göre, dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği özelliklere sahip olan, 40 bin feet yüksekliğe çıkıp 24 saat havada kalabilen 5,5 tonluk dev insansız hava aracı Akıncı TİHA bu yıl envantere alınacak.

1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip TİHA, barındırdığı yüksek durumsal farkındalık sağlayan sensörler ile TSK'nın göklerdeki güç çarpanı olarak görev yapacak. Çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip bulunacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak.

İHRAÇ ETMEYE DE BAŞLADIK

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ilk yerli İHA olan Bayraktar Mini'nin 2007'de envantere girdiği belirterek, 14 yılda bu alanda gelinen noktanın sevindirici olduğunu söyledi. Demir, "Türk yapımı Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA'larımızın ne kadar önemli iş çıkardıklarını bütün dünya takdirle karşıladı.

Bu alanda artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Artık ihraç etmeye de başladık. Ayrıca 7-8 ülke ile görüşmeler sürüyor. Şu an geliştirmeye devam edilen AKINCI ve AKSUNGUR İHA'larımız bizi bu alanda çok farklı bir yere getirecek" dedi.

Türk Savunma Sanayisinin İHA ve SİHA'ların kara-havadeniz unsurlarının müşterek görev icra edeceği bir yapı üzerinde çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Savunma Sanayi Başkanı Demir "bu kapsamda Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimizde kullanılmak üzere Baykar yeni bir dönüştürülmüş SİHA geliştirmekle ilgili faaliyetlere başladı." dedi.