TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi
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TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi

TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildiTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde terfi eden personele yeni rütbeleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle verildi.

TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde terfi eden personele yeni rütbeleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle verildi.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bir üst rütbeye terfi eden personel için 'Rütbe Terfi Töreni' düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki törene Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bakan yardımcıları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Akar, TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları terfi eden personele yeni rütbe işaretlerini verdi. Akar, terfi eden personeli tebrik ederek, görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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