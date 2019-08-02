Tsitsipas toparlanma aşamasında

Wimledon'a henüz ilk turdan veda eden Stefanos Tsitsipas, kortlara Washington Açık'ın ikinci turunda ABD'li Thomas Paul'u 6-3 ve 7-5'lik iki setle mağlup ederek geri döndü.



Tsitsipas, hırslı bir kişilik. Bunu saklamıyor. Bu yüzdendir ki Wimbledon çimlerinde, henüz ilk turda İtalyan Thomas Fabbiano'ya elenmesi, 20 yaşındaki dünya altı numarası için oldukça sert bir darbe olmuştu. Roland Garros'un son 16 turunda Stan Wawrinka'ya elenmesinin ardından Wimbledon'da gelen o yenilgi, Tsitsipas için üst üste gelen ikinci yol kazasıydı. Washington Açık'ın ikinci turunda galibiyetin zevkini hatırlayan Yunan raket, hissettiklerini basınla açıkça paylaştı.



"O maç hakkında (Wimbledon'da Fabbiano'ya elendiği ilk tur maçı) çok fazla düşündüm. Beni çok etkilemişti." Tsitsipas'ın ilk sözleri bu şekildeydi. Hayal kırıklığı öylesine büyüktü ki, Tsitsipas kendini üç gün boyunca odasında acısını dindirmeye çalışırken bulmuştu. Bu boş zamanında bir roman okumuş (Paulo Coelho'nun Simyacı'sı), ancak tenisten tam olarak kopmamıştı: "Roger Federer'in bir gazeteci tarafından yazılmış biyografisini okudum, gerçekten enteresan bir kitaptı. Detayları yeteri kadar tatmin ediciydi." Tsitsipas'ın sene başında Avustralya Açık'ta mağlup ettiği Federer, onun için her zaman bir idoldü, zor zamanlarında Tsitsipas'a pusulalık yapan bir ilham kaynağıydı.



Bu sezon, Washington Açık'a kadar 17 farklı turnuvada 49 maç yapan Yunan raket, bu yorucu takvim sonrası mola verdi ve iki haftalık bir tatile çıktı. "Buraya gelmeden önce bataryamı şarj etmek çok önemliydi. Maça başlamadan önce biraz endişeliydim, benden ne beklendiğini bilmiyordum. Maçı kazanabildiğim için oldukça mutluyum." Tsitsipas, Thomas Paul'a karşı aldığı galibiyet sonrası, ne kadar rahatladığını bu sözlerle ifade etti.



