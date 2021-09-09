TSE Başkanı Şahin: "Standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar"
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TSE Başkanı Şahin: "Standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar"

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Ekonomi

TSE Başkanı Şahin: "Standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar" "Güçlü ülke, standardı olan, standartları belirleyen ülkedir" Güçlü ülkenin, standardı olan ve standartları belirleyen ülke olduğunu ifade eden Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.

TSE Başkanı Şahin: "Standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar"

"Güçlü ülke, standardı olan, standartları belirleyen ülkedir"

BURSA - Güçlü ülkenin, standardı olan ve standartları belirleyen ülke olduğunu ifade eden Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar" dedi.

Bursa'da düzenlenen 'Standartlara Yön Ver Semineri'ne TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Vali Yardımcısı Ali Serdar Cevheroğlu ve Bursa Ticaret Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Enstitünün 67 yıldır ülkenin rekabet gücünü artırdığını belirten Prof. Adem Şahin, "Enstitü, vatandaşların refahını yükseltmek hedefiyle standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir şekilde sürdürmektedir. Türkiye sanayiinin gelişmesine yönelik faaliyetlerle piyasayı dengeliyoruz. TSE, güncel ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla ürün ve hizmet şartlarının belirlenmesinde ekonomi için stratejik önemi haiz milli ve köklü bir kurumdur. Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarımızın standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edeceği kanaatindeyiz. Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri lazım. Türk markalarının hedeflerini sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek için ülkemizin uluslararası standartlarda söz sahipliğinin ve etkisinin olması büyük önem arz etmektedir. Biliyoruz ki, güçlü ülke, standardı olan, standartları belirleyen ülkedir. Standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar. İşte bu ve benzeri sebeplerle standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın sanayicimize büyük katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz" dedi.

Sanayicilerin standart hazırlama çalışmalarının yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içinde olmasını umduklarını belirten Şahin, "TSE olarak bizler, tüm paydaşlarımızın standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara görüşlerinin yansıması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde standartlara katkı sunabilecek paydaşlar ile bir araya geliyor, ülkemizin ortak görüşünü oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bursa Ticaret Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise, "Hayatımızda helal gıda kavramı daha çok öne çıkmıştır. Helal sertifika süreçlerinde en önemli husus, sertifikayı verecek olan kurumun tarafsız, teknik ve teknolojik olarak üretime hakim olmasıdır. İş dünyası temsilcileri olarak bizlere düşen, diğer uluslararası kuruluşlara göre çok daha ağır kriterlere sahip olmasına rağmen, son derece güvenilir, saygın yerli ve milli, kendi kurumumuz olan TSE'yi tercih etmektedir. Biz de, kendi firmamızda uluslararası kuruluşlara göre sertifikalandırma süreçleri çok daha zor olduğu halde, TSE ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Seminer, alanında uzman konukların katılacağı oturumlarla gün boyu devam edecek.

TSE Başkanı Şahin: 'Standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar'
TSE Başkanı Şahin: 'Standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar'
TSE Başkanı Şahin: 'Standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar'
TSE Başkanı Şahin: 'Standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir

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