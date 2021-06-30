TSE Başkanı Şahin, "Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon Semineri"nde konuştu Açıklaması

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, TSE'nin temel misyonları arasında tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamanın da bulunduğunu belirterek, "TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, TSE'nin temel misyonları arasında tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamanın da bulunduğunu belirterek, "TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır." dedi.

Şahin, "Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon Semineri"nde yaptığı konuşmada, TSE'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Enstitünün çeşitli uluslararası standardizasyon kuruluşlarına üye olduğunu ve buralarda Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, TSE'nin standardizasyon faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde tarafsız ve şeffaf biçimde sürdürdüğünü vurguladı.

Şahin, Enstitünün temel misyonları arasında tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamanın da bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Enstitümüz, standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmektedir. Belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle ise tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır. TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır. Yerli ve milli yetkinliklerin oluşması gibi hizmetler sunan Enstitümüz, aynı zamanda üretici ile tüketici arasında güven ilişkisini sağlamakta, gerektiğinde hakemlik görevini üstlenmektedir."

"Standartlar ürün güvenliğini sağlamada bir araç"

Standartların tüketici ürünlerinin güvenliğini sağlamak için bir araç olarak kullanıldığını belirten Şahin, tüketicilerin de standartlardan öncelikli fayda sağladığını dile getirdi.

Şahin, standartlara uygunluğun kontrolü için de TSE'nin uygunluk değerlendirme faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Tüketicilerin standart hazırlama süreçlerinde yer almaları ve görüşlerinin standartlara yansımasının önemine işaret eden Şahin, TSE'nin bu kapsamdaki çalışmalarına değindi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Standartların oluşturulduğu uluslararası masalarda, dünyadan, ilgili alanda faaliyet gösteren uzmanlar bir araya gelmekte ve ortak akılla uluslararası standartları belirlemektedirler. Bu masalara katılım sağlayan sanayiciler kendilerini geliştirmekte ve dünyayla entegre ve nitelikli ürünler üretebilmektedirler. Sanayicisinin uluslararası standardizasyona katıldığı bir ülkede en çok tüketiciler rahat edecektir. Standartlara tam anlamıyla hakim üreticiler, standart dışı üretimi yadırgayacak bilinçte olacaktır ve piyasaya uygun ürünler arz edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun