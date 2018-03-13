Trump Güvenlik Gerekçesi ile İşlemci Devi Firmanın Satılmasına Onay Vermedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bilgisayar işlemcisi üreten Amerkan Qualcomm firmasının Singapurlu rakibci Broadcom tarafından satın alınmasına onay vermedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bilgisayar işlemcisi üreten Amerkan Qualcomm firmasının Singapurlu rakibci Broadcom tarafından satın alınmasına onay vermedi. Gerekçe: Ulusal güvenlik.…

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