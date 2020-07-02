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TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti

TRT Spor spikeri Deniz Satar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden görevini bıraktığını duyurdu. Satar son olarak, Medipol- Başakşehir-Galatasaray maçını yorumlarken yaptığı reklam ile gündeme gelmişti.

02.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:39

TRT Spor spikeri Deniz Satar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden görevini bıraktığını duyurdu.

Satar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2010 yılında TRT'de ilk ekrana çıktığımda üniversite 2.sınıftaydım. Hep TRT'de çalıştım. Çok sevdim, çok emek verdim. Bugün kendi isteğimle veda ettim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti

MAÇ ESNASINDA KIYAFET REKLAMI YAPMIŞTI

Deniz Satar son olarak Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladığı esnada yaptığı kıyafet reklamıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti

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Haber Yorumları (7)
SÜMBÜLLÜ: Oynamadığı futbolu tutmadığı balığı çıkmadığı dağı yemediği yemeği vurmadığı kuşu atmadığı oku dalmadığı denizi yelken açmadığı yelken sporunu anlatan kadınlar.. Kendi uzmanlık alanınızdakilere heves edin yediklerinizi anlatın mesela.
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ADİL: Yerinde bir karar, sporda kadın sesi duyunca kanalı kapatasım geliyor, kulak tırmalayan sesleri spordan soğutuyor.
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VATAN TAS: Trt devlet dairesi ..sen nasil oluyorda diplomani bile almadan 2. Sinifta trt ye girdin ...trt kadar çiflik gibi yönetilen kurum yoktur ....alayi torpilli .yazik cok yazik
Cevap Yaz 6 18 Yayından Kaldır
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