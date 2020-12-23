TRT Spor ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TRT Spor ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:02
TRT Spor ekibi, AA'nın

TRT Spor ekibi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TRT Spor ekibi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, TRT Spor Haber Müdürü Fırat Günayer, TRT Spor Kanal Koordinatör Yardımcısı Özgür Buzbaş, program sunucusu Serkan Yetkin, Erbatur Ergenekon ve Ersin Düzen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek oy verdi.

Mehmet Buğra Şahin, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ felaketi" fotoğrafını seçerken, spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve yaşamda da İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Cami ve hilal" fotoğrafını seçti.

Şahin, bütün fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirterek, "Seçmek gerçekten zor. Dünya genelinde güzel eserler ortaya koyan tüm Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat Günayer, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" yönünde tercihini kullandı.

Özgür Buzbaş, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" ve yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" fotoğraflarına oy verdi.

Serkan Yetkin ise spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını tercih etti.

Ersin Düzen de haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte", yaşamda Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı yönünde oyunu kullandı.

Erbatur Ergenekon da Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gülben Ergen Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Arda Turan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRT Spor ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:18:58. #1.14#
title